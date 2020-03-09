بسبب كورونا.. «دل تكنولوجيز» تتيح لموظفيها العمل من المنزل

أعلنت شركة دل تكنولوجيز مصر للحلول عن إتاحة عمل موظفيها من منازلهم حفاظًا على سلامتهم الشخصية مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم إنها تعكف في الوقت الحالي على عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد، إضافة إلى اتخاذها كل الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.

ولدى الشركة مقر رئيسي في مبنى مجموعة السويدي بمنطقة التجمع الخامس، إلى جانب مركز التميز أنشأته في عام 2009، ويعتبر واحدًا من أصل 3 مراكز على مستوى العالم، ويعمل به أكثر من 1500 مهندس.

المركز يقدم 18 وظيفة بأكثر من 14 لغة، كما تعمل الشركة مع نحو 52 جامعة مصرية على تطوير مهارات الكفاءات البشرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أنجوس هيجارتي رئيس الشركة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في تصريحات سابقة أن الشركة تقدم الدعم الكامل للحكومة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بمصر ومنها الصحة والتعليم والعاصمة الإدارية الجديدة.

«DELL-EMC» هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديل تكنولوجيز» العالمية التي تضم 7 كيانات أخرى متنوعة في قطاع الحلول، تقدم حلا متكاملا للعميل على كل المستويات من تطبيقات وخدمات حوسبة سحابية.