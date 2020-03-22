بسبب «كورونا» .. خفض عدد عملاء كريم باص إلى 9 ركاب

قررت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول خفض عدد راكب خدمة النقل الجماعي كريم باص مؤقتا إلي 9 ركاب بدلا من 13 راكب في الرحلة الواحدة.

كريم باص : نحرص على سلامة العملاء من فيروس كورونا وهذا قرار مؤقت

وبحسب رسالة نصية أرسلتها الشركة لعملاء كريم باص ، قالت إن السبب يرجع إلي حرصها على سلامة العملاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الشركة أعلنت منذ أيام عن تطبيق حزمة من الإجراءات الحمائية علي رأسها حثَّ الكباتن على استخدام معقّم اليدين والمطهرات، مع الحفاظ على مستوى النظافة الداخلية للسيارات؛ للحد من انتشار الجراثيم داخلها، فضلًا عن الحد من قبول النقود الورقية (البنكنوت) فى سداد تكلفة الرحلات والتوسع فى استخدام حلول الدفع الإلكتروني، سواء عبر المحافظ المالية على المحمول أو البطاقات الائتمانية.

وقالت كريم إن المستخدم عليه تقييم مستوى نظافة السيارة التى يستقلها للوصول إلى أفضل خدمة مقدمة.

وأضافت أن الشركة لديها فريق مخصص للتعامل مع الأزمة، وعلى تواصل مستمر مع الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لتقديم كل أوجه المساعدة والدعم والخدمات اللوجستية الممكنة