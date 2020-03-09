بسبب «كورونا».. تعليق الزيارات بالسجون 10 أيام حرصًا على سلامة النزلاء

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، بأنه تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من باكر الثلاثاء، الموافق 10 من مارس الجاري، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني، أن ذلك في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة بهذا الشأن.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وذلك لحين إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي أمس، عن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مصر، لشخص ألماني الجنسية.

وحسب البيان، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأضاف أن المتوفي توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد.

وذكر أن المصاب رفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.

وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وامدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.

وحسب وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، تم اكتشاف 33 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا على متن الباخرة النيلة، التي سبق الكشف عن 12 حالة حاملة للفيروس على متنها، وارسال الباخرة ومن عليها إلى الحجر الصحفي، بخلاف حالة لمواطن كندي يعمل في شركة بترول، وآخر مصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا.