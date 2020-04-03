بسبب «كورونا».. تأجيل عمومية لجنة تنظيم تجارة القطن لأجل غير مسمى

أجلت لجنة تنظيم القطن في الداخل لأجل غير مسمى التي كانت ستناقش ضوابط الموسم الحالي

قررت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل “التابعة لوزارة التجارة والصناعة” تأجيل الجمعية العمومية غير العادية الخاصة بها لأجل غير مسمى، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحد من الاختلاط ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من نشر العدوى بفيروس كورونا برقم 719 لسنة 2020.

وقال مصدر مسئول بلجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل بالإسكندرية إنه تقرر تأجيل الجمعية العمومية لأجل غير مسمى منعا للاختلاط خلال المرحلة الراهنة وزيادة أعداد المصابين محليًا.

الجمعية العمومية كانت تستهدف مناقشة الضوابط الخاصة للموسم الحالي

وأضاف أنه كان من المقرر أن تتم مناقشة الضوابط الخاصة للموسم القطني للعام الجاري 2020 – 2021 ، على أن يتم تحديد الموعد الجديد في ضؤ التطورات التي يمكن أن تشهدها أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

مليون قنطار توقعات محصول العام الحالي

وتبدأ خلال نهاية الشهر الحالي زراعة محصول القطن للموسم الحالي، والذي من المتوقع أن يبلغ حسب إحصائيات اتحاد مصدري الاقطان قرابة مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار قطن محصول 2019.

وتراجع سعر شراء القطن من المزارعين لإنتاج محصول 2019، ليقترب من 2150 جنيها للقنطار، مقابل 2700 جنيه لعام 2018، و3200 إلى 3500 جنيه لعام 2017.

ويعد الانخفاض المتواصل فى أسعار الأقطان المصرية، عاملًا رئيسيًا فى تقليص مساحة محصول القطن للعام الجارى والماضى على السواء، وفقًا لتصريحات سابقة لوليد السعدنى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.

288 عدد شركات لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل

ويبلغ عدد شركات القطن التابعة للجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل 288 شركة، من بينهم الـ9 شركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، التى يطبق عليها القانون المنظم لتجارة القطن رقم 210 لسنة 2004.

كما تستحوذ الشركات الحكومية على نسبة تقترب من 20% من تجارة الأقطان، فيما يستحوذ القطاع الخاص على نسبة الـ80% الباقية.