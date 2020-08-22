بسبب كورونا.. برنامج الغذاء العالمى يحذر من كارثة: «سيموت الكثيرون لو لم نتحرك»

وأضاف بيزلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الجياع فى أمريكا اللاتينية بنسبة 269%، بينما تشير توقعات المؤسسة الأممية إلى أن هذه الحصيلة ستزيد فى آسيا الوسطى والشرقية

حذر المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، دافيد بيزلى، من مخاطر مواجهة البشرية “مجاعة توراتية” على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيزلى، فى حديث لوكالة “تاس” الروسية، اليوم السبت: “كل المعطيات المتوفرة لدينا، بما فى ذلك توقعات برنامج الغذاء العالمى حول الزيادة بنسبة 80% لعدد الأشخاص المعانين من نقص الموارد الغذائية، تشير إلى اقتراب كارثة حقيقية. إننا نواجه خطر مجاعة توراتية”.

وأضاف بيزلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الجياع فى أمريكا اللاتينية بنسبة 269%، بينما تشير توقعات المؤسسة الأممية إلى أن هذه الحصيلة ستزيد فى آسيا الوسطى والشرقية بمستوى 135%، وفى جنوب إفريقيا بمستوى 90%.

وتابع: “لقد تجاوزت المجاعة فى العالم مستوى عاليا بالفعل، وفى حال عدم تحركنا فورا سيموت كثيرون وسيعانى الأطفال من تبعات سوء التغذية على مدار سنوات طويلة والعالم كله سيشهد رجعة إلى الخلف مع خسارة كل الإنجازات التى تم تحقيقها فى مكافحة المجاعة خلال العقد الأخير”.

وأردف: “ثمن التقاعس سيكون عاليا لدرجة لا يمكن تصورها، يجب علينا أن نتحرك بشكل سريع وحكيم، مع الالتزام بالتوازن بين الإسعاف الفورى والإنعاش طويل الأمد”.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذى بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة فى كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهى، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشى جائحة يوم 11 مارس، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 800 ألف شخص.

المصدر: روسيا اليوم