بسبب كورونا ..«المقاولون العرب» و«أوراسكوم» توقفان العمل مؤقتا بالخط الثالث للمترو

أوقف تحالف شركتى المقاولون العرب و أوراسكوم للإنشاءات، وعدد من الشركات الأجنبية العاملة، بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق العمل في المشروع لحين الانتهاء من حملة التطهير والتعقيم. وأضاف أحد المهندسين بالمشروع، أن أعمال التطهير والتعقيم لكافة محطات المشروع…

أوقف تحالف شركتى المقاولون العرب و أوراسكوم للإنشاءات، وعدد من الشركات الأجنبية العاملة، بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق العمل في المشروع لحين الانتهاء من حملة التطهير والتعقيم.

وأضاف أحد المهندسين بالمشروع، أن أعمال التطهير والتعقيم لكافة محطات المشروع والمنشآت الملحقة مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم العمل في المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو يوم الأحد المقبل وبكامل طاقة الشركات العاملة.

فيروس كورونا

وأشار مصدر إلى أن أعمال التطهير للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

والمرحلة الرابعة تضم محطات المرحلة هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية.



مركز مصر

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الـ35 كأطول خطوط مترو من 114 مدينة على مستوى العالم، والمرحلة الرابعة للخط الثالث، تشمل 15 محطة، بطول 18,3 كم،.

وقد تم افتتاح 4 محطات من المرحلة هم (هارون- هليوبوليس- الألف مسكن – نادي الشمس)، بطول 5.15 كم.

وفي أكتوبر 2019 تم افتتاح محطة هليوبوليس وهي الأكبر في الشرق الأوسط تتجاوز الـ 10 آلاف متر مسطح بطول رصيف 225 متراً في كل اتجاه.

عدد الركاب

ويتوقع أن ينقل الخط الثالث 2 مليون رحلة يومياً، بعد انتهاء كافه مراحله، الأمر الذي يساهم في خفض في حركة المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى، وكذا يحقق وفر للاقتصاد القومي بمقدار 2,7 مليار جنيه سنوياً.

عدد الرحلات اليومية

وتصل عدد الرحلات إلى 1662 رحلة يومياً في 2019، مقارنة بـ1544 رحلة يومياً في 2014، في حين تصل عدد المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو 92 محطة، ويصل إجمالي أطوال الخطوط الثلاثة حوالي 110.3 كم.

وتم البدء في تشغيل أولى مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق “المطار – إمبابة – القاهرة” عام 2012، لنقل 200 ألف راكب يومياً حتى الآن، وتصل عدد رحلاته 518 رحلة يومياً حتى الآن.