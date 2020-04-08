بسبب «كورونا»..الصين تسجل انخفاضا فى مبيعات السيارات الكهربائية خلال فبراير

فيروس كورونا تسبب فى هبوط مبيعات السيارات الإجمالية فى الصين سواء المدعومة بمحرك كهربائى بالكامل، أو المزودة بمحرك تقليدى يعمل بالديزل أو البنزين بنسبة تصل إلى 82 %

تسبب تفشى فيروس كورونا بالصين فى أسوأ تراجع شهرى لمبيعات السيارات الكهربائية خلال فبراير الماضى، بلغ %72.2، لتسجل 14 ألفًا و693 سيارة، مقابل 52 ألفًا، و805 وحدات خلال الفترة نفسها من 2109، طبقًا للبيانات الواردة بموقع EV-Sales.

أشار الموقع المتخصص فى رصد أداء السيارات الكهربائية حول العالم إلى أن إغلاق السوق الصينية على مدار الفترة الماضية تسبب فى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة تصل إلى %56، لتسجل 66 ألفًا و997 سيارة، مقابل 152 ألفًا و104 وحدات مباعة خلال الفترة المماثلة من 2019.

قال التقرير إن فيروس كورونا المستجد تسبب فى هبوط مبيعات السيارات الإجمالية فى الصين سواء المدعومة بمحرك كهربائى بالكامل، أو المزودة بمحرك تقليدى يعمل بالديزل أو البنزين بنسبة تصل إلى %82 خلال شهر فبراير.

توقع التقرير أن تستعيد سوق السيارات فى الصين نموها مرة أخرى بحلول النصف الثانى من العام الحالى، فى ظل وجود طلب حقيقى على المركبات، مبينًا فى الوقت ذاته أن هناك أزمة حالية تتمثل فى تكدس المخزون.

لكن نمو مبيعات السوق مرهون بتغير سلوكيات المجتمع الصينى مثل فقدان الثقة فى وسائل النقل العام مثل الأتوبيسات والمترو، وتعزيز فكرة الاعتماد على امتلاك السيارات الخاصة خشية التجمعات.

تربعت بى واى دى على قمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية فى الصين خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى بعد أن تمكنت من اقتناص حصة سوقية وصلت %15.

حلت سايك فى المركز الثانى فى القائمة بعد أن تمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية تقدر %14 من إجمالى المركبات الكهربائية المباعة فى الصين.

استحوذت تسلا الأمريكية على المركز الثالث بعد أن حصدت %9، أما المركز الرابع فجاء من نصيب العلامة التجارية جاك، التى اقتنصت ما يقرب من %8 من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية فى السوق الصينية.

تمكنت باقى العلامات التجارية فى السوق الصينية من اقتناص ما يقرب من %54 من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية.

حصدت تسلا “موديل 3” المركز الأول فى قائمة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعًا فى الصين بإجمالى 5467 سيارة بحصة سوقية %8. حلت جاك “أيون 5” فى المركز الثانى باقتناصها حصة سوقية تصل إلى %6، بإجمالى 4081 سيارة، أما المركز الثالث جاء من نصيب بى إم دبليو 530Le، بإجمالى 3445 سيارة مباعة، بحصة سوقية تصل إلى %5.

نجحت سايك ريوى Ei5 من الاستحواذ على المركز الرابع بإجمالى 3345 سيارة، لتستحوذ على حصة تصل إلى %5 من إجمالى مبيعات الكهربائية.

أما المركز الخامس، فحصدته بى واى دى كين برو، التى تمكنت على مدار شهرى يناير وفبراير من تسليم ما يقرب من 3167 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى %5.