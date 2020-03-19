بسبب «كورونا».. الداخلية تغلق عددًا من المقاهي والكافتيريات المخالفة (صور)

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهي والكافتيريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه العديد من المقاهي والكافتيريات المخالفة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”، وتمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.



وأكدت الداخلية، على مواصلة أجهزتها للحملات المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط محتكري السلع وأدوات التعقيم، وأسفرت عن ضبط 271 قضية متنوعة، ضبط خلالها أكثر من 89 ألف عبوة كمامات ومطهرات.



ونفذت الوزارة خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، من أعمال التعقيم والتطهير بكافة المباني والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”.

ودفعت الداخلية، بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المباني والمنشآت الشرطية، خاصة التى تشهد ارتيادًا جماهيريًا.

