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بسبب كورونا.. الأمن يفحص صورًا متداولة للتعدي على مسعف لبيان صحتها

بعد تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
أماني عوض 5:13 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 5:13 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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قررت الأجهزة الأمنية فحص صورًا تداولها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن واقعة تعدٍ مجموعة من الأشخاص على مسعف أثناء نقله حالة كورونا إلى المستشفى بمحافظة القاهرة.

وتفحص الأجهزة الأمنية الصور المتداولة، للوقوف على مدى صحتها من عدمه، وتحديد مكانها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كانت صورًا تداولت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتب عليها أنه تم الاعتداء على مسعف بإحدى مستشفيات العزل أثناء نقل حالة كورونا بمنطقة العباسية.

وجاء في المنشور أن المسعف طلب من شباب توسعة الطريق لنقل حالة كورونا، نظرًا الزحام، لكنهم نعتوه بـ”الجرب”، واعتدوا عليه ومزقوا بدلته الواقية.

يذكر أن مستشفى الصدر بالعباسية شهدت واقعة انتحار أحد المرضى المصابين بكورونا، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، بعدما تأكدت إصابته.

الصور المتداولة عبر فيس بوك
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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