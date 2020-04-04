بسبب «كورونا».. استمرار تصوير مسلسل «ولاد إمبابة» بأقل عدد (صور)

يستأنف المخرج ممدوح ذكى تصوير مشاهد مسلسل «ولاد إمبابة» بعد إجازة قصيرة حصل عليها فريق العمل، نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا و فرض الحظر.
من ناحية أخرى يكثف ممدوح ذكى ساعات تصوير مشاهد المسلسل بأقل عدد من فريق العمل، والذي من المقرر أن يمتد حتى أواخر الشهر الجارى فى ديكورات مختلفة بمناطق متفرقة بالقاهرة، وذلك بعد أزمة فيرس كورونا وفرض حظر التجوال،
ويقوم ذكى بالتزامن مع التصوير بعمليات مونتاج ومكساج حلقات المسلسل الذي يخوض به النجم سعد الصغير الماراثون الرمضاني المقبل.
وتدور أحداث مسلسل «ولاد إمبابة» في إطار كوميدى ملىء بالتشويق والإثارة.
مسلسل «ولاد إمبابة» بطولة الفنان القدير لطفي لبيب ، الفنانه فريدة سيف النصر، شمس، سعد الصغير ،عمرو رمزى ،مصطفي ابو سريع ، راندا البحيرى، إيناس النجار ،سوار النجار،إيمان السيد ، غادة نافع، عبد الله مشرف ومدير تصوير محمد شفيق ، إنتاج شركة ماندو والكينج للانتاج الفني عمرو ماندو و بلال صبرى ومن إخراج ممدوح ذكى .