بسبب «كورونا».. استمرار تصوير مسلسل «ولاد إمبابة» بأقل عدد (صور)

يستأنف المخرج ممدوح ذكى تصوير مشاهد مسلسل «ولاد إمبابة» بعد إجازة قصيرة حصل عليها فريق العمل، نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا و فرض الحظر.

من ناحية أخرى يكثف ممدوح ذكى ساعات تصوير مشاهد المسلسل بأقل عدد من فريق العمل، والذي من المقرر أن يمتد حتى أواخر الشهر الجارى فى ديكورات مختلفة بمناطق متفرقة بالقاهرة، وذلك بعد أزمة فيرس كورونا وفرض حظر التجوال،

ويقوم ذكى بالتزامن مع التصوير بعمليات مونتاج ومكساج حلقات المسلسل الذي يخوض به النجم سعد الصغير الماراثون الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث مسلسل «ولاد إمبابة» في إطار كوميدى ملىء بالتشويق والإثارة.