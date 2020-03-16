بسبب «كورونا»..ارتفاع عدد مستخدمي «الاجتماعات أونلاين» بنسبة 393%

أكدت شركة «سينسور تاور» الأمريكية لتحليلات تطبيقات الأعمال أن عدد المستخدمين الجدد لتطبيقات الاجتماعات أونلاين أو عن بعد «آب ستورز» و«جوجل بلاى» قفز بنسبة %393 من 1.4 مليون خلال الأسبوع الأول من يناير مع ظهور فيروس كورونا إلى أكثر من 6.9 مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى مع الإعلان عن تحول المرض إلى وباء عالمى.

وارتفع عدد التنزيلات لتطبيقات إدارة الأعمال ومنها “تينسينت كونفيرنس” و “وى شات” و”ورك” و”زوم” و “مايكروسوفت تيمز” و “سلاك” بحوالى %500 منذ بداية العام رغم تفشى وباء كورونا الذى غير أسلوب الشركات فى العمل وجعلها تطالب العاملين بالعمل من بيوتهم وعقد الاجتماعات الروتينية بنظام “الفيديو كونفرانس” أو بالفيديو عن بعد أو فيديو الموبايل.

وذكرت وكالة رويترز أن فيروس كورونا الذى وصل إلى مرحلة الوباء العالمى مع نهاية الأسبوع الماضى أرغم الشركات على الاعتماد بقوة على أدوات الاجتماعات الإلكترونية مع توقف العاملين فى معظم الشركات عن الذهاب لمكاتبهم بعد أن أدى تفشى العدوى إلى إصابة أكثر من 153 ألف حالة ووفاة حوالى 6 آلاف شخص على مستوى العالم.

وتنوعت خدمات شركات الإنترنت التى تقدمها للشركات المختلفة لتيسير إدارة العمل و تنفيذ الأعمال المختلفة عن بعد بتطبيقات المؤتمرات بالفيديو ومنها “زوم” و “جوجل هانجاوتس ميت” و الخدمات الجديدة الدقيقة المقتبسة من أفلام الخيال العلمى مثل “حرب النجوم” ومنها “رومى” و “سباتيال” التى تسمح للمستخدمين بحضور الاجتماعات فى حجرات ديجيتال تساعدهم على رؤية زملائهم فى العمل والتفاعل معهم من خلال صور ديجيتال مجسمة أو ثلاثية الأبعاد 3D

وأعلنت شركة “آبتوبيا” لخدمات البيانات الإلكترونية أن قاعدة المستخدمين النشطين لشركة “زوم فيديو” للاتصالات زادت بحوالى 67 % يوميا منذ يناير وحتى الآن ولكن جوناثان كيز المحلل بشركة “سوميت إنسايتس جروب” يرى أن الشركات بدأت تختار التطبيقات المجانية مثل “مايكروسوفت تيمز” و “زوم” بدلا من التطبيقات الأخرى الملكفة بعد أن تفاقم تفشى الفيروس ولا أحد يعرف متى ستتوقف العدوى التى تنتشر بالآلاف من يوم لآخر.

وقفزت أسعار أسهم عدد من شركات تطبيقات البيزنس بحوالى 60 % منذ بداية العام وحتى الآن برغم التقلبات الحادة التى شهدتها البورصات الأمريكية والأوروبية فى الأيام القليلة الماضية وتزايد مخاوف المستثمرين من أن يؤدى الانتشار السريع للفيروس إلى ركود عالمى.

وبدأت الأسبوع الماضى شركة “دوجهيد سيميوليشنز” التى تقدم منصة “رومى” للتدريب والتعليم الافتراضى والتى تتكلف تطبيقاتها 14.99 دولار فى اليوم لكل مستخدم طرح خدماتها مجانا مع تزايد عدد المستخدمين نتيجة انتشار الوباء فى الولايات المتحدة والذى تسبب فى وفاة 60 أمريكيا وإصابة 2600.

وأعلن أناند أجاراوالا المدير التنفيذى لشركة “سباتيال لسوفت وير تطبيقات البيزنس” والتى تتخذ من نيويورك مقرا لها أن معدل استخدام تطبيقاتها زاد 100 % و أن طلبات الحصول على ترخيصاتها قفز 400 % خلال الشهر الماضى بينما صعد عدد المستخدمين بحوالى 50 % الأسبوع الماضى فقط.

ويرى العديد من المحللين فى المراكز البحثية العالمية ومنهم ريشى جالوريا بشركة “DA دافيدسون” الأمريكية أن انتعاش تنزيل تطبيقات الفيديو كونفيرنس لن يكون مجرد فقاعة حتى بعد اختفاء فيروس كورونا وتوقف العدوى منه وإيجاد علاج له والعودة للظروف الطبيعية لأن معظم الشركات سترغب فى استخدام هذه التطبيقات التكنولوجية الحديثة بصفة منتظمة لتيسير العمل بتكلفة أقل وبمرونة أكثر.

وأعلنت شركة جوجل أن شقيقتها “فيريلى” لأبحاث علوم الحياة والتابعتين لمجموعة “ألفابيت” الأمريكية للتكنولوجيا عن قيام العلماء حاليا بتطوير برنامج يساعد الأمريكيين على إجراء اختبارات لمعرفة إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه وذلك بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب أن 1700 مهندس فى “جوجل” و”فيريلى” يحاولون ابتكار هذا البرنامج.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات أن شركات كبرى لتقديم خدمات الإنترنت ومنها “كومكاست كورب” و “ AT&T” و”فريزون كوميونيكيشنز” وافقت على عدم قطع الخدمة عن المشتركين خلال الـ 60 يوما المقبلة حتى إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى توقف العمل لأيام طويلة.

وأكد أجيت باى رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية أنه تم التواصل مع أكثر من 50 شركة وافقت أيضا على إعفاء المنازل والشركات الصغيرة من الرسوم المتأخرة بسبب الظروف الاقتصادية المرتبطة بتفشى وباء كورونا.