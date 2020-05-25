بسبب «كورونا».. إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة دون تحديد بطل

مسابقة الدوري الأوروبي قد عُلقَت يوم 12 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء أوروبا والعالم

قررت اللجنة المنظمة للدوري الأوروبي لكرة السلة، إلغاء مسابقة الموسم الحالي، وذلك خلال بيان رسمي أصدرته اليوم الإثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

مسابقة الدوري الأوروبي قد عُلقَت يوم 12 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء أوروبا والعالم.

ووفقًا لما أعلنه جوردي بارتوميو، المدير التنفيذي للبطولة، اليوم الأثنين، فإن المسابقة الأوروبية قد أُلغيت دون تحديد بطل.

ويُعد الدوري الأوروبي هو المسابقة الأقوى التي تجمع أندية كرة السلة الأوروبية، وتشهد تنافس 18 فريقا من صفوة قارة أوروبا.

وكانت المسابقة في دور الأول الذي يقام بنظام دوري بين كافة الأندية، مع تبقي جولتين على انتهائه، مما يعني أن مرحلة الأدوار الإقصائية لم تكن قد انطلقت بعد.

وكان مقررًا أن تقام المرحلة النهائية (نصف النهائي والنهائي) في مدينة كولن الألمانية.