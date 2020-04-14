بسبب «كورونا».. «أمازون» تعتزم توظيف 75 ألفا ورفع الأجور إلى 500 مليون دولار

تعتزم شركة أمازون الامريكية المتخصصة في التجارة الإلكترونية توظيف 75 ألف عامل إضافي لتلبية حجم الطلب المتزايد على السلع والمنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني لها، خاصة السلع الضرورية والمنزلية التي زاد الطلب عليها مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أنها وظفت 100 ألف عامل جديد لدعم مراكز التوزيع منذ منتصف مارس، متوقعة أن تنفق أكثر من 500 مليون دولار على أجور العمال، مقابل 350 مليون دولار وفقاً لتوقعاتها السابقة.

وكتبت «أمازون» في تدوينة نشرتها أمس الإثنين “علي موقع تويتر إن أهم ما يشغل بالنا هو ضمان صحة وسلامة موظفينا، لذا قمنا بأكثر من 150 عملية تحديث للمساعدة في حماية الموظفين، من إجراءات التنظيف المحسنة والتباعد الاجتماعي إلى اتباع جهود جديدة مثل استخدام الضباب المطهر في مركز تلبية الاحتياجات في نيويورك”.