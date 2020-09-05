بسبب قيود الارتفاعات .. زيادة عدد الوحدات السكنية 40٪ في سلام بورسعيد

واقتصارها على عدد محدد من الأدوار بمناطق سكنية أخرى

أكد المهندس عماد البرشه ، مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد ، أن بورسعيد تخضع لقيود الارتفاعات الخاصة بالقوات المسلحة، وهو ما يفسر تشييد أبراج سكنية بمناطق، واقتصارها على عدد محدد من الأدوار بمناطق سكنية أخرى. مشروع اسكان الشباب بشرق بورسعيد

وقال إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أبناء بورسعيد العام الماضي ٢٠ ألف وحدة سكنية بارتفاع ٢٠ مترًا بمنطقة شرق بورسعيد، ساهم فى زيادة عدد الوحدات ببورسعيد بنسبة ٤٠٪.

رغم أن الارتفاع بالمنطقة كان محددا بـ١٥متر فقط، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية، وتوسيع قاعدة المنتفعين، ما أسهم فى زيادة عدد الوحدات بنسبة ٤٠٪ للمساهمة فى حل مشاكل الإسكان ببورسعيد، بسبب ندرة الأراضي بالمحافظة والاتجاه للتوسع الرأسي.

وأشار إلى أنه يتم حاليا مراعاة نسبة الكثافة السكنية مقارنة بمساحة الطرق والأماكن الخضراء، وكذلك توافر الخدمات بالمدن الجديدة.

مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حرصت على توفير المرافق الأساسية لعدد ١٦٨ عمارة جنوب بورسعيد، والتي قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم بالفعل تشييد مركز شباب ووحدة صحية ومسجد ومجمع خدمات،

ويتم حاليا دراسة مناطق الخدمات ومساحتها عند التخطيط للمدن الجديدة.

وأوضح أن كل الوحدات السكنية الجديدة المزمع تشييدها ستكون قاصرة على مدينة سلام بورسعيد، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي فى ٥ فبراير ٢٠١٩ عندما اجتمع بوفد من شباب ورجال أعمال بورسعيد، وأوصي بنقل إسكان الشباب لمدينة سلام بورسعيد الجديدة.

ولفت مدير عام الإسكان إلى أنه من المقرر تسليم ٢١٧ عمارة ضمن مشروع الكراسة الزرقاء، والتى أوشكت على الانتهاء، بنسبة ٩٠٪، وقد تكفلت الدولة بإنشاء محطة تحلية مياه وصرف صحي وتوليد كهرباء لاستكمال مرافقها الأساسية.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء شبكات انحدار وخطوط تستوعب المناطق الجديدة والكثافة السكانية، منها محطة صرف صحي أبو عوف، كما يتم حاليا تغيير خطوط المياه ببورسعيد بعد أن تطلبت عمليات التحول الرقمي للخدمات الحكومية تكسير ٥٣٠ كيلو متر بأنحاء بورسعيد.

وقال نخطط حاليا لتخصيص أرض على البحر لإقامة ملاعب شاطئية خرسانية بطول ساحل شاطئ بورسعيد لأربعة لعبات رئيسية تشمل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم واليد لأول مرة بمصر؛ تمهيدا لإقامة وتنظيم البطولات الدولية.