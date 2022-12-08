بسبب قضية.. «مسجل خطر» يقتل محامي في الجيزة

كشفت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي عن ارتكاب مسجل خطر جريمة قتل محامي في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات حول قضية يترافع عنه بها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كان قسم مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جُثة محامي، وبها عدة أعيرة نارية بالجسم.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة المركز- أحد موكلي المجني عليه في إحدى القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما بشأن القضية المشار إليها، كما أرشد عن السلاح المستخدم بندقية آلية، 10 خزن، 300 طلقة من ذات العيار، وكذا الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.