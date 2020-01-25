بسبب فيروس كورونا.. بيجو الفرنسية ترحل موظفيها الأجانب من ووهان الصينية

في مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الكامل مع السلطات الصينية والقنصلية الفرنسية العامة

أكدت مجموعة بيجو ستروين “بي.إس.إيه” الفرنسية لصناعة السيارات أنها ستُرحل موظفيها الأجانب وعائلاتهم من منطقة ووهان الصينية، التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد.

وأشارت المجموعة في بيان لها نشرته وكالة رويترز، إلى أنه سيتم إجلاء 38 شخصا في مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الكامل مع السلطات الصينية والقنصلية الفرنسية العامة.

وأضافت أنه سيتم الإبقاء على هؤلاء في حجر صحي في تشانغشا قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

واتخذت الحكومة الصينية اليوم سلسلة إجراءات استثنائية، للكشف عن حالات الإصابة في الطائرات والقطارات والحافلات بشكل مبكر.

وقال بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية بالصين أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم “فورا” إلى مركز صحي.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بينما اتخذت السلطات تدابير استثنائية أخرى داخل خمس مدن تضم نحو 56 مليون نسمة اليوم السبت، في محاولة لاحتواء المرض.

ونشرت القوات المسلحة الصينية، أمس الجمعة، طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس، وفقا لما أعلنته السلطات العسكرية.

وأعلنت الجمعة وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، عن تأسيس فريق بحث وطني يتألف من 14 خبيرا، للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس “كورونا” الجديد في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وقالت الوزارة، إن فريق البحث لمكافحة الفيروس يعتبر جزءا من مشروع علمي- تكنولوجي عاجل للوزارة، تم إطلاقه بشكل مشترك مع لجنة الصحة الوطنية وإدارات أخرى في اجتماع عقد مؤخرا.

وسيوفر المشروع دعما علميا تكنولوجيا في 10 ميادين بحثية، بما فيها تعقب الفيروس وانتقاله وطرق التعقب والتغير الجيني وتطوير لقاح يقضي عليه.