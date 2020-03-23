بسبب فيروس كورونا.. البرلمان يؤجل جلساته إلى 12 أبريل

قرر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020.

نص بيان تأجيل موعد جلسات البرلمان

أعلن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان المحدد سلفًا في 29 مارس 2020، ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على أن يتم موافاة النواب بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.

وأضاف المستشار محمود فوزي أمين البرلمان أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقًا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، ويأتي في الصدارة، منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى، ومنع أي تخالط بقدر الإمكان، خاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة وسلامة سيادتكم.

ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناءً على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

في سياق متصل، يدرس البرلمان عقد اجتماعات لجانه بنظام الفيديو كونفرانس أو الكترونيًا حال استمرار جهود الدولة لمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاتها لـ:”المال” بحث مناقشة الموازنة العامة للدولة اون لاين حال إرسالها إلى المجلس.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستبحث آلية مناقشة الموازنة مع رئيس اللجنة عبر جروب الواتس آب الخاص باللجنة.

مشيرة إلى أن مناقشات الموازنة مرتبطة بإلقاء وزير المالية البيان المالي ووزيرة التخطيط التي تعرض خطة التنمية المستدامة ، وهو ما يحتاج لتنسيق بينهم وبين الأعضاء حال اتخاذ قرار بمناقشتها إلكترونيًا.