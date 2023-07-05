بسبب عيوب في الأجزاء.. 5 شركات سيارات كورية تسحب 92 ألف مركبة

أعلنت وزارة النقل فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن شركة هيونداي موتور وبي إم دبليو كوريا وثلاث شركات سيارات أخرى ستسحب أكثر من 92 ألف مركبة لإصلاح بعض العيوب في بعض المكونات، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الوزارة في بيان إن الشركات، بما في ذلك مرسيدس بنز كوريا، ومجموعة فولكس واجن كوريا، وستيلانتيس كوريا، ستسحب 92,088 وحدة من 116 طرازًا مختلفًا.

يُذكر أن ستيلانتيس هو مشروع مشترك بنسبة 50:50 تم إنشاؤه من خلال اندماج شركة صناعة السيارات الأمريكية فيات كرايسلر أوتوموبيل إن في وشركة صناعة السيارات الفرنسية مجموعة بي إس إيه.

وتشمل المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء مشاكل البرامج في لوحة الأدوات في سيارة بي إم دبليو سيدان الفاخرة 520i، ومشاكل البرامج في آلية التوجيه لطراز فولكس واجن ID.4، والخلل في مضخة فراغ الفرامل في بالاسايد الرياضية من هيونداي.