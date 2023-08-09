بسبب عيوب فنية.. 8 شركات تصنيع سيارات كورية تستدعي 14 ألف مركبة

أعلنت وزارة النقل الكورية اليوم الأربعاء أن شركتي كيا، ومرسيدس بنز الكورية وست شركات أخرى ستستدعي طواعية أكثر من 14 ألف سيارة بسبب خلل في بعض المكونات، وفقا لوكالة يونهاب.

وتستدعى الشركات التي تشمل جاكوار لاندروفر كوريا ومجموعة فولكس واجن كوريا و تويوتا موتر كوريا ، وجي إم كوريا 14,057 سيارة من 21 موديلا مختلفا وفقا لما قالت الوزارة في بيان.

وأوضحت أن المشكلات التي دفعت إلى الاستدعاء تشمل الأسلاك الخاطئة لنظام التحكم في الدفع الخلفي في سيارة كيا EV9 الكهربائية بالكامل ، ووجود خلل في علبة التروس في سيارة ترافيرس الرياضية متعددة الاستخدامات وكاديلاك XT5 سيدان من جنرال موتورز وكاديلاك XT5 ، ونظام الكاميرا الأمامية الخاطئ في طراز S من تسلا.

وقالت الوزارة إن مالكي السيارات يمكنهم التحقق من الصفحة الرئيسية للحكومة على موقع www.car.go.kr أو الاتصال بالرقم 2500-357-080 لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم خاضعة للاستدعاء.