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بسبب عيوب فنية.. 5 شركات سيارات كورية تستدعي 220 ألف مركبة

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منها هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا

بسبب عيوب فنية.. 5 شركات سيارات كورية تستدعي 220 ألف مركبة
أحمد فراج

أحمد فراج

10:23 ص, الأربعاء, 10 مايو 23

تعتزم شركة هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا وثلاث شركات أخرى سحب أكثر من 220 ألف مركبة لإصلاح بعض الخلل في المكونات ، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية في بيان إن الشركات، بما في ذلك كيا وجي إم كوريا وستيلانتيس كوريا ، ستسحب 229,052 وحدة مجمعة من 16 طرازا مختلفًا.

وتنطوي عمليات الاستدعاء على 190,841 وحدة من سيارة كيا كرنفال، و20.547 وحدة من طراز E 220d وسبعة طرز أخرى باعتها مرسيدس-بنز كوريا ، و 16164 وحدة من أربعة طرز من هيونداي ، بما في ذلك شاحنة بافيز متوسطة الحجم ، و 1467 وحدة من طرازي جنرال موتورز التي تشمل بولت EV ، و33 وحدة من DS4 كروسبيك 1.5 بلور HDi FCYHZ .

ومن بين المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء نظام الباب المنزلق الخاطئ في سيارة كيا كارنيفال ، ونظام ضخ الوقود عالي الضغط الخاطئ في سيارة مرسيدس بنز E220d سيدان ، ووجود خلل في نظام بطارية عالية الجهد في بولت EV من جنرال موتورز.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي السيارات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانًا.

أحمد فراج

أحمد فراج

10:23 ص, الأربعاء, 10 مايو 23