بسبب عيوب فنية.. 5 شركات سيارات كورية تستدعي 220 ألف مركبة

تعتزم شركة هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا وثلاث شركات أخرى سحب أكثر من 220 ألف مركبة لإصلاح بعض الخلل في المكونات ، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية في بيان إن الشركات، بما في ذلك كيا وجي إم كوريا وستيلانتيس كوريا ، ستسحب 229,052 وحدة مجمعة من 16 طرازا مختلفًا.

وتنطوي عمليات الاستدعاء على 190,841 وحدة من سيارة كيا كرنفال، و20.547 وحدة من طراز E 220d وسبعة طرز أخرى باعتها مرسيدس-بنز كوريا ، و 16164 وحدة من أربعة طرز من هيونداي ، بما في ذلك شاحنة بافيز متوسطة الحجم ، و 1467 وحدة من طرازي جنرال موتورز التي تشمل بولت EV ، و33 وحدة من DS4 كروسبيك 1.5 بلور HDi FCYHZ .

ومن بين المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء نظام الباب المنزلق الخاطئ في سيارة كيا كارنيفال ، ونظام ضخ الوقود عالي الضغط الخاطئ في سيارة مرسيدس بنز E220d سيدان ، ووجود خلل في نظام بطارية عالية الجهد في بولت EV من جنرال موتورز.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي السيارات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانًا.