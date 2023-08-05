بسبب عيوب فنية.. «سايك فولكس فاجن» تستدعي 83 ألف سيارة في الصين

قالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، أعلى هيئة لتنظيم السوق في البلاد، إن المشروع الصيني-الألماني المشترك (سايك فولكس فاجن) قد بدأ في استدعاء أكثر من 83 ألف مركبة في الصين نظراً لوجود عيوب معينة، وفقا لوكالة شينخوا.

وأشار بيان رسمي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن الاستدعاء المذكور بدأ في 4 أغسطس الجاري، ويتضمن 57659 وحدة من طراز “بولو بلس” تم تصنيعها بين 12 أكتوبر 2020 و17 مارس 2022، و 25838 مركبة من طراز “تي-كروس” تم إنتاجها بين 12 أكتوبر 2020 و25 مارس 2022.

وبحسب البيان الصادر، قد تتراكم رواسب الوقود في أجزاء من مضخة الوقود، ما قد يؤدي إلى التشغيل غير السلس وحدوث عطل في مضخة الوقود. وفي الحالات القصوى، قد تفقد المركبات الطاقة.

وقالت “سايك فولكس فاجن” إنها ستُوفر بديلاً مجانياً لمضخات الوقود المحسنة للمركبات المشمولة بنطاق الاستدعاء لإزالة مخاطر السلامة.