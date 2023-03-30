بسبب عيوب التصنيع.. 3 شركات سيارات كورية تستدعي 12 ألف مركبة

قالت وزارة النقل فى كوريا، اليوم الخميس، إن شركة هيونداي موتور وشركة فورد كوريا للمبيعات والخدمات وشركة بي إم دبليو كوريا ستستدعي أكثر من 12 ألف مركبة بسبب عيوب التصنيع، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الوزارة إن الشركات الثلاث ستستدعي 12461 وحدة من 10 طرز مختلفة.

وذكرت أن المشكلات التي دفعت إلى الاستدعاء تشمل مشكلة في الاتصال بين أجهزة التحكم في السيارة وأجهزة استشعار وقوف السيارات في 11,200 وحدة من طرز “جرانديور GN7″ و”جرانديور GN7 هايبريد” و”كونا SX2″ لشركة هيونداي موتور.

كما تشمل مشكلة في برنامج وحدة التحكم بالمحرك في 952 وحدة من طراز “رينجر رابتور” وغيره لشركة فورد كوريا، ومشكلة في إعداد برنامج وحدة التحكم في المحرك في 200 مركبة ذات عجلتين من طراز S1000XR وغيره لشركة بي إم دبليو كوريا.

ويمكن لمالكي هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمات المخصصة للشركات للإصلاح المجاني.