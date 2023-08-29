بسبب عطل في نظام الإنتاج.. «تويوتا» تعلن توقف مصانعها في اليابان عن العمل

أعلنت “تويوتا موتور” أنها علقت العمليات في جميع مصانع التجميع الـ14 التابعة لها باليابان بسبب عطل في نظام الإنتاج ما أدى إلى توقف الإنتاج المحلي لدى عملاق صناعة السيارات الياباني، وفقا لوكالة رويترز.

وقال متحدث باسم تويوتا موتور إن الخلل يمنع الشركة من طلب المكونات، ولا يزال سببه قيد التحقيق، واستبعد المتحدث أن “يكون الخلل ناجما عن هجوم إلكتروني”.

وأضاف، أن “تويوتا” أوقفت العمل في 12 مصنعا في اليابان اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وعقب ذلك أضافت مصنعين آخرين في الظهر، ولم يوضح المسؤول حجم الخسارة في الإنتاج جراء الخلل.

وبحسب تقديرات “رويترز” فإن المصانع الـ14 معا تمثل حوالي ثلث الإنتاج العالمي لشركة صناعة السيارات.

وانتعش الإنتاج المحلي لشركة “تويوتا” في الفترة من يناير إلى يونيو 2023 بنسبة 29%، وهذه أول زيادة من نوعها في عامين، وجاء الانتعاش بعد سلسلة من تخفيضات الإنتاج، وألقت الشركة اللوم في ذلك على نقص أشباه الموصلات.

وأظهرت البيانات أن إنتاج “تويوتا” في اليابان بلغ في المتوسط نحو 13500 سيارة يوميا في النصف الأول من العام، باستثناء سيارات “دايهاتسو” و”هينو”.

وتوقفت العمليات لمدة يوم واحد العام الماضي عندما تعرض أحد موردي “تويوتا” لهجوم إلكتروني، مما أعاق قدرة “تويوتا” على طلب قطع الغيار، واستأنفت “تويوتا” عملياتها باستخدام شبكة احتياطية.