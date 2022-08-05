«بسبب عدم قدرتهما على الإنجاب».. ضبط مرتكبي خطف طفل في الدقهلية

توصلت أجهزة الأمن إلى مرتكبي واقعة خطف طفل في محافظة الدقهلية، وتمكنت من تحريره عقب احتجازه في محافظة سوهاج، بعدما اتفقت سيدة وزوجها على شراء طفل لعدم قدرتهما على الإنجاب.

تعود التفاصيل، إلى تبليغ قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بمحافظة دمياط- عن غياب نجله -4 سنوات- منذ يوم 3 الجاري أثناء لهوه بمكان عمله بدائرة القسم.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- واستدرجه أحدهم عن طريق إغرائه ببعض الحلوى وسلمه للمتهمين الآخرين على خلفية إتفاقهما مع شخص وزوجته، على إحضار طفل لهما لعدم قدرتهما على الإنجاب وذلك مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والعثور على الطفل المختطف بمحل إقامة أحدهم بمحافظة سوهاج، وتحرير الطفل المختطف وإعادته لأهليته، واتخاذ الإجراءات القانونية.