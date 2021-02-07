بسبب عدم حجبه فى البلاد.. ارتفاع إقبال الصينيين على تطبيق الدردشة «كلوب هاوس»

بدأ اعتبارا من اليوم بيع الدعوات إلى منصة كلوب هاوس مقابل ما يترواح من 50 إلى 400 يوان صيني

يجتذب تطبيق التواصل الصوتي المباشر كلوب هاوس Clubhouse أعدادًا كبيرة من المستخدمين الصينيين حيث لا يزال هذا التطبيق الأمريكى غير خاضع للرقابة من قبل السلطات رغم ما يشهده من مناقشات مستفيضة حول الحقوق والهوية الوطنية وغيرها من المواضيع ذات الحساسية، بحسب وكالة رويترز.

تطبيق كلوب هاوس شهد زيادة هائلة في أعداد المستخدمين هذا الشهر

وشهد تطبيق كلوب هاوس الذي أُطلق في أوائل عام 2020 زيادة هائلة في أعداد المستخدمين في وقت سابق هذا الشهر بعد أن عقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود مناقشات على نحو مفاجئ على تلك المنصة.

ولا يمكن الدخول إلى غرف دردشة كلوب هاوس إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين.

بدء بيع الدعوات إلى منصة كلوب هاوس مقابل 50 إلى 400 يوان صيني

وبدأ اعتبارا من اليوم بيع الدعوات إلى منصة كلوب هاوس مقابل ما يترواح من 50 إلى 400 يوان صيني (حوالي 7.73 دولار إلى 69.59 دولار) على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة.

وتحظر الصين تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتفرض رقابة صارمة على الإنترنت المحلي للتخلص من المحتوى الذي قد يؤثر سلبا على الحزب الشيوعي الحاكم.

ولاحظت رويترز بشكل مباشر العديد من المحادثات باللغة الصينية حيث استمع آلاف المستخدمين إلى مناقشات صوتية واسعة النطاق تشمل موضوعات منها معسكرات الاعتقال في شينجيانغ واستقلال تايوان وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

تطبيق كلوب هاوس لا يزال غير خاضع للرقابة

وفي حين لا يزال تطبيق كلوب هاوس غير خاضع للرقابة فإنه ليس متاحا سوى على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس وغير متاح في متجر تطبيقات أبل المحلي وكلاهما من العقبات الرئيسية التي تحول دون استخدامه على نطاق واسع في الصين.

ويمكن لمستخدمي البر الرئيسي الصيني الوصول إلى تطبيق كلوب هاوس من خلال تعديل موقع متجر التطبيقات الخاص بهم.

ولم يتضح السبب في استمرار عدم حجب هذا التطبيق في الصين على الرغم من أن بعض المواقع الإجتماعية الأجنبية التي يتابعها بعض الصينيين تمكنت من العمل تحت رادار المراقبة.

وتطبيق كلوب هاوس هو منصة تواصل اجتماعي موجودة منذ شهر مارس 2020، حيث تم إطلاقها على يد رواد الأعمال بول ديفيدسون وروهان سيث في وادي السيليكون.

وفي مايو من نفس العام وصل عدد المستخدمين إلى 1500 مستخدم فقط، وبالطبع قيمتها لم تتعدى الـ 100مليون دولار حينها.

أما الآن وبفضل استضافة إيلون ماسك لمحادثة صوتية على تطبيق كلوب هاوس مع الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف فقد زاد انتشار التطبيق أكثر، وزاد عدد المستخدمين عليه حتى أنه وصل إلى مليون مستخدم.

الجدير بالذكر أن المحادثة انتقلت من كلوب هاوس إلى يوتيوب، بسبب بلوغها الحد الأقصى للمستمعين.

الأمر الذي شجع القائمين على تطبيق كلوب هاوس لإضافة عدد من الميزات الجديدة، بعد أن حصلت الشركة على تمويل جديد منذ إطلاقها، وتقدر قيمتها الآن بمليار دولار، وتعتبر شركة ناشئة من فئة شركات “يونيكورن” مثل شركات AirBnb وأوبر وسبيس إكس.

وخلال الفترة الأخيرة توالت الطلبات على عضوية المنصة، وزاد الطلب على العضوية، حتى أن سوقًا لهم نما على منصات مثل Reddit و eBay، وفي الصين تُباع الدعوات في سوق Idle Fish للسلع المستعملة على موقع Alibaba.

كلوب تطبيق للشبكات الاجتماعية يعتمد على الدردشة الصوتية فقط

تطبيق كلوب هاوس هو تطبيق للشبكات الاجتماعية يعتمد على الدردشة الصوتية فقط، حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الأشخاص المشاهير حول مواضيع مختلفة، ويشبه تمامًا الاستماع إلى بودكاست ولكن مع طبقة إضافية من التفرد.

لأن التطبيق يعمل بنظام الدعوات فقط، ولا يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات وإنشاء حساب كما تفعل مع منصات التواصل الأخرى، يمكن تشبيهه بنادٍ خاص، حيث يجب أن تتم دعوتك للانضمام من قبل عضو حالي داخل التطبيق.

سر جاذبية تطبيق كلوب هاوس

من وجهة نظر إيلون ماسك فإن جاذبية تطبيق كلوب هاوس تأتي من تركيزه على طريقة واحدة للتواصل وهي الصوت والبث المباشر بعكس كافة منصات التواصل الإجتماعي الأخرى التي تعتمد على الصوت والصورة ومقاطع الفيديو، الأمر الذي يعمل على تشتت المتلقي، بعكس تطبيق Clubhouse الذي يسمح بمناقشة موضوع واحد.

وعلى الرغم من أن المنصة لا تزال في مرحلة التطوير إلا انها أثارت الكثير من الجدل، وحتى الآن فإنها تعتمد على أعضاء من مشاهير التقنية في وادي السيليكون، ومعهم مشاهير في الفن والإعلام، ونجوم بعض المهن الأخرى، مثل: المحاماة، وعالم الأعمال، والإبداع.