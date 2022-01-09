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بسبب عدم التطعيم ضد كورونا .. سيتي جروب بنك يبدأ فصل الموظفين

لمنح موظفيه الذين لم يطعموا ضد "كوفيد -19" إجازة غير مدفوعة الأجر بحلول 14 يناير
أحمد إسماعيل 11:00 م, الأحد, 9 يناير 22 11:00 م, الأحد, 9 يناير 22

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يستعد مصرف “سيتي جروب” في الولايات المتحدة، لمنح موظفيه الذين لم يطعموا ضد “كوفيد -19” إجازة غير مدفوعة الأجر بحلول 14 يناير، ومن ثم سيُطردون في نهاية الشهر ما لم يحصلوا على إعفاء.

أعلن البنك الأمريكي -كما ورد بموقع سبوتنيك- عن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في “وول ستريت” تتابعها بتفويض صارم للقاح.

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وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة المالية بشأن كيفية إعادة العمال إلى المكاتب بأمان، والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت ينتشر فيه متحور فيروس كورونا شديد العدوى “أوميكرون” كالنار في الهشيم.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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