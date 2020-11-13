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بسبب عدم استقرار حالة الطقس.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا

بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية
المال - خاص 10:15 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 10:15 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة، نظرًا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يأتي القرار بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

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وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة يأتي في إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من “القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات” وفق للاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية- بحسب القرار.

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بقلم المال - خاص

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