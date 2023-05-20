بسبب ظهور محمد رمضان بجوار رزم من الدولارات.. سؤال في «النواب» عن مدى التزام الفنان بسداد الضرائب

توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن مدى التزام الفنان “محمد رمضان” بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه نتيجة أرباحه العائدة من أعماله الفنية.

وقالت عضوة مجلس النواب: “ظهر الفنان محمد رمضان، مؤخرًا في مجموعة من الصور، عائدًا من أميركا عبر طائرته الخاصة التي تقدر بـ 6 ملايين دولار( ما يوازي 180 مليون جنيه)، وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المائة دولار- وكأنه غير مكترث بها- تقدر بالتقريب بمليون دولار( ما يوازي 30 مليون جنيه)”.

وأضافت قائلًا: “ان يحقق أي فنان أرباح ومكاسب نتيجة مشاركاته في أعمال فنية هو أمر طبيعي ومشروع كمهنة يتكسب منها مثل كل المهن، غير أن السؤال الذي يدور في الأذهان، الذي نتوجه به إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.. (مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه في موعدها القانوني؟، ومدى التزامه بتقديم الإقرار الضريبي؟، وهل هو مطابق لأجوره الحقيقية؟، ومطابق للبيانات التي يتم الحصول عليها من الجهات المختلفة؟)”.

وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الفنان محمد رمضان- الذي يطلق على نفسه أنه نمبر وان في مصر- نتيجة أنه الأعلى أجرًا في الوسط الفني، وفقًا لأرقام غير رسمية، تقاضى نتيجة مشاركته في عمله الفني الأخير ” جعفر العمدة” ما يقدر بـ 65 مليون جنيه، يفوق عن الأجر الذي تقاضاه في مسلسل “مشوار” في رمضان 2022، إذ تحصل على 45 مليون جنيه كأجر عن عمله الفني، وهو نفس الأجر الذي تقاضاه في مسلسل “موسى- رمضان 2021″، أي أن إجمالي ما تقاضاه محمد رمضان خلال 3 سنوات في 3 أعمال درامية ما يوازي 155 مليون جنيه، غير مضاف عليه أجره نتيجة مشاركاته في إعلانات واحتفالات غنائية داخل مصر وخارجها.

كما كشفت “عبدالحميد”، في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية قيامه بتقديم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه، إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجل أرقام لا تعبر عن دخله الحقيقي.

واختتمت النائبة آمال عبد الحميد :” الفنان محمد رمضان، طوال مشواره الفني، لم نر له أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية، ففي كل دول العالم، نرى لنجوم الفن دورًا مجتمعيًا تجاه بلدهم في إطار المسؤولية المجتمعية لهم”.