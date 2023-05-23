بسبب ضرب «الكاميرا».. الإيقاف وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه تنتظر محمود علاء (فيديو)

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، عن العقوبة المتوقع تطبيقها على اللاعب محمود علاء، مدافع الاتحاد السكندري، بعد التصرف الغير لائق الذي قام به خلال أحداث مواجهة المصري، أمس الثلاثاء، بالدوري المصري.

وظهر محمود علاء، مدافع فريق الاتحاد، معترضًا بشكل غير لائق بعد طرده أمام المصري البورسعيدي، كما دفع الكاميرا أثناء خروجه من المباراة.

وتنص اللائحة بأن السلوك غير الرياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة، يؤدي لمعاقبة اللاعب بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه.

وأوضح المصدر داخل اتحاد الكرة، خلال تصريحات لـ”المال”، أن محمود علاء سيعاقب بغرامة أكثر من 20 ألف جنيه، نظرًا لأنه أضر بكاميرا المراسل، وهو ما يظهر داخل اللائحة تحت بند قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة، حيث وقتها سيتم معاقبته بغرامة تصل لـ100 ألف جنيه بجانب تكاليف الإتلاف.

لحظة طرد محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري ❌



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في سياق متصل، قدم محمود علاء، اعتذاره صباح اليوم، بعد واقعة مباراة النادي المصري والاتحاد.

وكتب محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري عبر حسابه على إنستجرام: يتوجب على العلم لحضراتكم بأن ما حدث مني أمس في مباراة الاتحاد والمصري تجاه مصور المباراة بأن أقدم اعتذاري وكامل احترامي له، بسبب ما حدث، وهو موقف خارج عن الإرادة تمامًا.

وأضاف: أنا على التزام شديد بإصلاح ما قمت به، وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذاري مرة أخرى لما تسببت به من خطأ.