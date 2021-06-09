بسبب صورتها مع رئيس برشلونة.. رانيا يوسف تتصدر التريند من جديد وتُقابل بموجة انتقادات

أصبحت الفنانة رانيا يوسف حديث مواقع التواصل الاجتماعي كل فترة وتتصدر التريند إما بتصريحات لها أو تصرفات أيضا تقوم بها عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا ، وهو الأمر الذي يفتح عليها باب الانتقادات والهجوم دوما ، ويجعلها تتصدر محركات البحث وتصبح تريند بسبب تلك التصرفات.

وكان آخر أزمات رانيا يوسف على السوشيال ميديا، صورتها الأخيرة مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، حيث قوبلت تلك الصورة بموجة كبيرة من الانتقادات والتي خرجت لكي تعبر عن استيائها بسبب احتلالها الترند على موقع تويتر بأسلوب غير لائق، وتم عمل هشتاج باسمها سيئا.

كذلك في نهاية العام الماضي أدلت رانيا يوسف بعدد من التصريحات الغريبة في أحد البرامج التليفزيونية لقناة عراقية ، والتي قالت فيها إنها تمتلك مؤخرة مميزة، أيضًا واجهت رانيا خلال الحلقة الشهيرة هجوما شديدا ضد الحجاب والمحجبات وذلك بعد أن سألها مقدم الحلقة عما إذا كانت تفكر في ارتداء الحجاب في يوم من الأيام، ليكون ردها إنها لن ترتدي الحجاب، لأن زوجات شيوخ الأزهر أنفسهن لا يرتدين الحجاب، وبالتالي فهي لن تقدم على هذه الخطوة أبدا.

كما تصدرت رانيا يوسف أيضا التريند بسبب تصريحاتها في مرة معينة عن فيروس كورونا، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الأخير، حيث قالت إن الإنسان فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا وذلك أمر سهل.

عبد الرحيم حسن: رانيا يوسف موهوبة لكن تسعى لإثارة الجدل دائما

ويرى الفنان عبد الرحيم حسن، أن رانيا يوسف هدفها دائما أن تكون مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه في لحظة قد تستشعر أن الأضواء ستكون خافتة عليها.

ويضيف أن رانيا يوسف فنانة موهوبة لكن هناك فنانين وأشخاص يجيدون فن التعامل مع السوشيال ميديا وتقوم بتقديم المعلومات والتصريحات المثيرة والتصرفات أيضا ، حتى تكون متواجدة طيلة الوقت وسيرتها على ألسنة الجميع.

ولفت إلى أن هذا النوع من الفنانين يكون هناك تارجت له بأن يكون مثيرا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، مثلها مثل الفنان محمد رمضان فهو دائما يسعى أن يكون مثيرا للجدل بتصريحاته وتصرفاته أيضا.

واستطرد قائلا: إن رانيا تبحث دائما ان تكون تريند ، لافتا إلى أنه قيل له في مرة معينة قام بنشر فيديو أثناء قصة ابن المستشار الذي قام بسب رجل المرور فاكتشف أنه حقق مليون و200 ألف مشاهدة في ساعات قليلة وتصدر التريند ولم يكن يعلم ما هو التريند في الأساس ، أي أنه ليس من الفنانين الذين يهتمون بأن يكونوا تريند أو غير ذلك مثل رانيا يوسف وغيرها.

فايزة هنداوي : لم تخطئ هذه المرة بالصورة لكنها جريئة في تصرفاتها وتصريحاتها

بينما تقول الناقدة فايزة هنداوي، إن هذه المرة رانيا يوسف لم تخطئ في شيء برغم تصدرها للتريند بهذه الصورة مع رئيس نادي برشلونة لابورتا ، فهي صورة ليس فيها أي خطأ منها.

وأشارت الى أنرانيا يوسف فنانة جريئة وذلك سبب تصدرها للتريند في أوقات كثيرة ، لكنها سابقا كانت تخطئ في تصريحاتها سواء في البرامج التليفزيونية التي ظهرت فيها أو عبر حساباتها على السوشيال ميديا وكذلك بتصرفاتها أحيانا التي أثارت هجوما قاس ضدها.

وتابعت قائلة لا يجب الحكم عليها بشكل سئ هذه المرة لأنه ليس لها أي ذنب ، لكن يجب أن تهتم بموهبتها بصورة حقيقية لأن التريند يأخذ وقته القصير ويرحل ولا يبقى سوى الفن والقيمة الحقيقية.