«بسبب شراكة محل».. القبض على طرفي مشاجرة في مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تعدي بعض الأشخاص ووصفهم بالبلطجية على أحد المواطنين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: 4 أشخاص مصابين بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان: شخصين، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم حول شراكة أحد المحال تطورت لتشابك بالأيدي نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.

وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.