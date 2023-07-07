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بسبب سوء الطقس.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالبر الغربى فى الأقصر لليوم الثانى

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تم إلغاء رحلات البالون لليوم الثانى على التوالى

بسبب سوء الطقس.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالبر الغربى فى الأقصر لليوم الثانى
المال - خاص

المال - خاص

6:50 م, الجمعة, 7 يوليو 23

قررت سلطات الطيران المدني، إلغاء جميع رحلات البالون الطائر ومنعها من الطيران والخروج من أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر، لليوم الثاني على التوالي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة اتجاه الرياح تجاه الشرق حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشف أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، أنه تم إلغاء رحلات البالون لليوم الثانى على التوالى نتيجة شدة الرياح صباحا باتجاه الشرق، حيث إنه فى تلك الحالات يتم صدور قرار بمنع تحليق الرحلات لحماية السائحين من انحراف البالونات بعيدا عن مسارها المحدد.

المال - خاص

المال - خاص

6:50 م, الجمعة, 7 يوليو 23