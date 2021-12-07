بسبب سوء الأحوال الجوية .. محافظة الجيزة تصدر تنويها هاما للمواطنين

وتنصح بالتأكيد على تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شىء قد يتأثر بالرياح

تنوه محافظة الجيزة بأنه حرصا على سلامة السادة المواطنين فإنه من المتوقع وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد بان تتعرض البلاد فى الايام القادمة إلى نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وقد تصل إلى حد العاصفة فى بعض المناطق.

لذا ننصح بالتأكيد على تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط، وكذلك السادة قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الغبار، كما أنه على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

وللإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات الاتصال بالخط الساخن ١١٤.

من جانب آخر، تشهد حالة الطقس، غدًا الأربعاء، أجواء مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

وتسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 20، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 13.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.