بسبب سلوكه المضطرب .. بايدن يخطط لمنع ترامب من تلقي تقارير استخباراتية

قال بايدن إنه سيمنع ترامب من تلقي إحاطات استخباراتية تُقدم تقليديًا إلى الرؤساء السابقين، قائلاً إنه لا يمكن الوثوق به بسبب "سلوكه الخاطئ"

شن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هجوما على سلفه دونالد ترامب، قائلا إنه لا ينبغي أن يحصل على تقارير استخباراتية بسبب “سلوكه المضطرب”.

وتحافظ الإدارات الأمريكية على تقليد رفع تقارير استخباراتية حول القضايا الأمنية التي تمس البلاد إلى الرؤساء السابقين، لكن بايدن قال ردا على سؤال من شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية حول ما إذا كان ترامب سيحصل على تلك التقارير إنه “لا يعتقد ذلك”، واستند إلى ما وصفه “بسلوكه الغريب”.

وأضاف في أول مقابلة صحفية له منذ استلامه الحكم في العشرين من يناير المنصرم: “لا أظن أن هناك حاجة لأن يحصل على تقارير استخباراتية “.

بايدن يخطط لمنع ترامب من تلقى تقارير استخباراتية

كان بايدن قد قال إنه سيمنع ترامب من تلقي إحاطات استخباراتية تُقدم تقليديًا إلى الرؤساء السابقين ، قائلاً إنه لا يمكن الوثوق به بسبب “سلوكه الخاطئ” حتى قبل الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس الساق على مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يُستبعد فيها رئيس سابق من الإحاطات الإعلامية ، والتي يتم تقديمها جزئيًا على سبيل المجاملة وجزئيًا للحظات التي يطلب فيها الرئيس الحالي المشورة. في الوقت الحالي ، يتم تقديم الإحاطات على أساس منتظم لجيمي كارتر وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

سلوك ترامب يقلق بايدن

وأوضح بايدن، متحدثًا إلى “سي بي إس نيوز” إن سلوك ترامب يقلقه و”لا علاقة له بالتمرد” الذي أدى إلى مساءلة ترامب الثانية.

وأضاف بايدن: “أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة له للحصول على المعلومات الاستخباراتية. ما قيمة إعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثيره على الإطلاق ، بخلاف حقيقة أنه قد يخطئ ويقول شيئًا ما؟”.

وقال البيت الأبيض هذا الأسبوع إنه كان بصدد مراجعة ما إذا كان ينبغي أن يتلقى الرئيس السابق ، الذي تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ، الإحاطة.

من جانبه، قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ، النائب آدم ب. شيف ، الشهر الماضي ، قبل تنصيب بايدن مباشرة ، أن وصول ترامب إلى أي معلومات سرية يجب وقفه، مضيفاً: “لا توجد ظروف ينبغي أن يحصل فيها هذا الرئيس على إحاطة استخباراتية أخرى ، ليس الآن وليس في المستقبل”.