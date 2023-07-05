«بسبب ركنة سيارة».. ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة في مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طرفي مشاجرة وقعت في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة بين 4 أشخاص بسبب ركنة سيارة أحدهم، وعثر بحوزتهم على سلاح ناري وأسلحة بيضاء.

كان قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول: شخصين وطرف ثانٍ: 3 أشخاص، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للثاني أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ، واعتدى كلٌ منهما على الآخر.

ولفت إلى أنه على إثرها أطلق أحد الأشخاص من الطرف الثاني عيار خرطوش في الهواء “دون إصابات”.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين وفارغ من ذات العيار، 4 سلاح أبيض “سنجة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.