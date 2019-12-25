بسبب رسائلها المزعجة.. المحكمة الاقتصادية تؤيد تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ، الدائرة الاستئنافية ، بجلسة 10 ديسمبر الجاري بتأييد حكم أول درجة تغريم المتهمين بإحدى شركات إبادة الحشرات غرامة مالية قدرها 900 ألف جنيه بسبب قيامها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون بإرسال رسائل مزعجة للمواطنين.

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي ترسلها عدد من الشركات وعلى الأخص “إبادة الحشرات”.

وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لنيابة الشئون المالية والتجارية ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.

ضبطت شرطة الاتصالات أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتمت إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، والزام المسئولين عنها بالمصاريف الجنائية .

وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الاستئناف الاقتصادية والتي أيدت الحكم الصادر على المتهمين، حيث تم توجيه عدة تهم اليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية وإجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في إجراء خدمات الاتصالات.

كما وجهت للشركة تهم تعمد إزعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكتروني للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص .

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة للقانون.

يشار إلى أن المحكمة حددت عدة جلسات لنهاية شهر ديسمبر الحالي لإصدار أحكامها في عدد من القضايا المرفوعة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد عدد من شركات إبادة الحشرات.