بسبب خلل في الوسائد الهوائية.. جنرال موتورز تستدعي مليون سيارة

أعلنت شركة جنرال موتورز، أنها ستستدعي ما يقرب من مليون سيارة رياضية متعددة الأغراض في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من انفجار جهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق، بحسب وكالة رويترز.

ويغطي الاستدعاء 994763 سيارة من طراز بويك انكليف وشيفروليه ترافرس وجي إم سي أكاديا لسنوات من 2014 حتى 2017 تستخدم وسائد هوائية أنتجتها شركة إيه آر سي أوتوموتيف، على أن تستبدل الوسائد الهوائية لضمان سلامة السائق.

وقالت جنرال موتورز في بيان إنها علمت في مارس بتقرير يفيد بأن سيارة شيفروليه ترافيرس 2017 تعرّضت لحادث، وأن جهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق الأمامي تمزق أثناء فتحها، وأكد فحص بتاريخ 25 أبريل أن منفاخ الوسادة الهوائية للسائق الأمامي قد تمزق.

وطالبت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية بسحب 67 مليونا من أجهزة نفخ الوسائد الهوائية؛ لأنها تعتقد أن هناك عيباً في الأمان، لكن شركة إيه آر سي أوتوموتيف رفضت طلب الجهة المنظمة الأمريكية.

وتستخدم أجهزة نفخ الوسائد الهوائية التي تنتجها إيه آر سي أوتوموتيف في سيارات الشركات الكُبرى مثل: جنرال موتورز وبي إم دبليو وهيونداي موتور وكيا موتور وستيلانتس.