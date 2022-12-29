بسبب خلل في الأجزاء.. 5 شركات سيارات كورية تسحب 8500 مركبة

تعتزم شركة هيونداي موتور ، وبي إم دبليو كوريا ، وستيلانتيس كوريا وشركتان أخريان سحب طواعية ما يقرب من 8.500 مركبة لإصلاح المكونات المعيبة وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت وزارة النقل في بيان إن الشركات الخمس ، بما في ذلك مجموعة فولكس واجن كوريا ودايملر للشاحنات الكورية ، تستدعي 8482 وحدة من 15 طرازًا مختلفًا.

وقال البيان إن المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء تشمل مشاكل البرامج المتعلقة بالبطارية في طراز i4 eDrive40 من بي إم دبليو ، ومولد به بعض العيوب في جينسيس GV70 SUV ، وخلل في نظام مكابح مانع للانغلاق في سيارة جيب جراند شيروكي SUV التي استوردتها ستيلانتس.

يُذكر أن ستيلانتس، مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين شركة صناعة السيارات الأمريكية فيات كريسلار ومجموعة PSA الفرنسية لصناعة السيارات – تبيع طرز جيب و Peugeot و DS في كوريا الجنوبية.

وتم تقديم DS في البداية كعلامة تجارية فرعية فاخرة لسيتروين وأصبحت علامة تجارية قائمة بذاتها لاحقًا.

وتبيع هيونداي سيارات الدفع الرباعي GV60 و GV70 و GV80 و G70 و G80 و G90 تحت علامة جينيسيس التجارية المستقلة في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة إنه يمكن لأصحاب هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانًا.