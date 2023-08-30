بسبب خلل في الأجزاء.. 4 شركات سيارات كورية تسحب 213 ألف مركبة

أعلنت وزارة النقل الكورية أن شركات هيونداي وكيا ومرسيدس بنز كوريا وبورشه كوريا تعتزم سحب أكثر من 210 آلاف سيارة بسبب وجود خلل في مكوناتها، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت وزارة النقل في بيان إن الشركات الأربع ستسحب طوعا 213.792 وحدة من 24 طرازا مختلفًا.

وأضافت أن المشكلات التي أدت إلى سحب السيارات تشمل خللًا في أضواء إشارة الانعطاف في سيارة توسان SUV من هيونداي، وخلل في نظام التحكم في مضخة الزيت في سيارة سيدان K5 من كيا، ومشكلات برمجية في نظام التحكم بالرادار الخلفي في سيارة سيدان E250 من مرسيدس بنز.

على صعيد آخر، قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركة صناعة سيارات كورية من حيث المبيعات إنه سيتم تعليق العمل في واحد من مصانعها الثمانية المحلية حتى وقت مبكر من سبتمبر بسبب وقوع حريق في ورشة الطلاء التابعة لها.

وتأثرت ثمانية روبوتات صناعية في ورشة الطلاء بمصنع كيا رقم 3 في هواسونج، جنوب سيول، بالحريق مساء الاثنين، وفقا لما صرح به متحدث باسم الشركة.

وسيتم تعليق مصنع أوتلاند هواسونج رقم 3 حتى 6 سبتمبر، وفقا للمتحدث. ينتج المصنع سيارات سيدان “كيه 5” وسيدان “كيه 8″ و”إي في 6” الكهربائية بالكامل الرياضية متعددة الاستعمالات.

وقالت كيا إنه يبدو أن شرارة في كابلات الروبوت تسببت في الحريق، وستتخذ الشركة جميع الإجراءات الممكنة لاستئناف العمليات في أسرع وقت ممكن.