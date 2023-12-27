بسبب خلل في الأجزاء.. 4 شركات سيارات كورية تستدعي 28 ألف مركبة

قالت وزارة النقل الكورية اليوم الأربعاء، إن شركة بي إم دبليو كوريا وتسلا كوريا وشركتين أخريين من شركات صناعة السيارات قررت سحب أكثر من 28 ألف سيارة بسبب مكونات معيبة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات الأربع، بما في ذلك شركة كيا ومرسيدس بنز كوريا، تسحب طوعًا 28,445 وحدة من 14 طرازًا مختلفًا.

وتشمل المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء مكونًا معيبًا في نظام العاكس في طراز تيسلا 3، ومشكلات برمجية في جهاز التحكم في ثبات السيارة في طراز GLE 350e 4MATIC من مرسيدس- بنز، ومشكلات برمجية في نظام الصوت لسيارة بي إم دبليو i5 eDrive40.

وأضافت أن سيارة كيا ستينجر الرياضية تخضع أيضًا لخطة الاستدعاء بسبب وجود خلل في مضخة الوقود عالية الضغط.