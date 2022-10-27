بسبب خلل في الأجزاء.. شركات سيارت كورية تسحب نصف مليون مركبة

أعلنت وزارة النقل الكورية اليوم الخميس أن شركة هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا وأربع شركات أخرى سوف تستدعي طواعية أكثر من 490 ألف مركبة لإصلاح الخلل في بعض المكونات، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات الست، بما في ذلك مجموعة كيا، وتيسلا موتورز كوريا، ومجموعة فولكس واجن كوريا، وبيلين موتورز ، تستدعي ما مجموعه 493,152 وحدة من 35 طرازًا مختلفًا.

تشمل المشاكل التي دفعت إلى الاستدعاء خلل في نظام حزام الأمان في المقاعد الأمامية لسيارات هيونداي موتور سانتافي الرياضية ، ومشاكل البرامج في نظام النوافذ الكهربائية في طراز تسلا 3 ، وخلل في شريط تقليم للباب الخلفي لمرسيدس بنز GLE 450 .

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانًا.

يشار إلى أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات خلال النصف الأول من هذا العام إثر ارتفاع الطلب العالمى على السيارات الصديقة للبيئة.

ونمت قيمة صادرات السيارات الكورية بنسبة 3.2% على أساس سنوي إلى 24.35 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014 عندما سجلت 25.23 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.