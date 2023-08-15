بسبب خلافات الميراث.. القبض على مرتكبي جريمة قتل «مزارع» في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة قتل أحد الأشخاص في محافظة سوهاج ، بعدما تلقى مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها مزارع مصاب وتوفى عقب وصوله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي المتوفي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الميراث، وبتاريخ الواقعة استغل تواجد المجني عليه بقطعة أرض زراعية.

وأضاف أن أحدهما أطلق عيارًا ناريًا عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد محلي، عدد من الطلقات لذات العيار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.