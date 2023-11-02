بسبب خلافات الجيرة.. قتل بائع فاكهة طعنًا في القليوبية

لقى أحد بائعي الفاكهة في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مصرعه بعدما أقدم نقاش على ارتكاب جريمة قتل المجني عليه، بسبب خلافات الجيرة بينهما، دفعته لطعنه بالسلاح الأبيض، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

كان قسم شرطة أول شبر الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب- متوفي إثر إصابته بجرح طعني.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: نقاش، طرف ثان: مالك فرش لبيع الفاكهة بجوار منزل الأول، مُصاب بجرح قطعي بالرأس، بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بسلاح أبيض “مطواة”.

واتضح أنه على إثرها الطرف الثاني طلب من المتوفي الوقوف لبيع الفاكهة بدلاً منه لحين عودته من المستشفى، ولدى مشاهدة الأول له اعتدى عليه أيضًا بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة فيها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.