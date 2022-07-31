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بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص في الدقهلية

بعد تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك.

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص في الدقهلية
أماني عوض

أماني عوض

1:44 ص, الأحد, 31 يوليو 22

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء بالضرب على شخص في محافظة الدقهلية ، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية ، من إحدى المستشفيات بوصول شخص -مقيم بدائرة المركز- مصاب بجروح متفرقة.

وبالانتقال وسؤاله اتهم 4 أشخاص اعتدى عليه بالضرب بالعصى وآلة حادة “سكين” بحوزة أحدهم، وإحداث ما به من إصابات، على إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أماني عوض

أماني عوض

1:44 ص, الأحد, 31 يوليو 22