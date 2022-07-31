بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء بالضرب على شخص في محافظة الدقهلية ، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية ، من إحدى المستشفيات بوصول شخص -مقيم بدائرة المركز- مصاب بجروح متفرقة.

وبالانتقال وسؤاله اتهم 4 أشخاص اعتدى عليه بالضرب بالعصى وآلة حادة “سكين” بحوزة أحدهم، وإحداث ما به من إصابات، على إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.