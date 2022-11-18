بسبب خلافات الجيرة.. ضبط أطراف مشاجرة بين طلاب في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بين 3 طلاب بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتسببت في إصابة أحدهم بعد الاعتداء عليه بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى رصد الأجهزة الأمنية ما تداول على أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان: “سرقة في نص الليل.. عصابة تتعدى على شاب في 15 مايو وأصابوه بعاهة مستديمة”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري، تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة ، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: “طالب”، طرف ثان: طالبان بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب وسرقة هاتفه المحمول مما أدى لإصابته بكدمة بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف وضبط طرفي المشاجرة والهاتف المسروق، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.