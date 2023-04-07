بسبب خلافات الجيرة.. ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت باستخدام الأسلحة البيضاء في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة وأسفرت عن وقوع إصابات بين أفرادها.

جاء ذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بدائرة قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرف المشاجرة كلٍ من طرف أول: 5 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرقبة، طرف ثان: 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.