«بسبب خلافات الجيرة».. القبض على المتهم بإصابة مواطن خلال مشاجرة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة إصابة مواطن خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات حول الجيرة في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص مصاب بجرح نافذ بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وآخر، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة على إثرها الأخير اعتدى على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة ” كانت بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.