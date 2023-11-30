بسبب خلافات الأموال والجيرة.. جرائم القتل اليوم في البحر الأحمر وأسيوط

توصلت أجهزة البحث الجنائي في مديريتي أمن البحر الأحمر وأسيوط ، إلى حل لغز جريمتي قتل عامل في مخبز ومزارع، بعدما تسببت خلافات حول الأموال والجيرة ولهو الأطفال في إنهاء حياتهما، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجناة، ضمن حوادث القتل اليوم.

في الواقعة الأولى، تلقي مركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال عامل بمخبز، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتوفى فور وصوله.

وبسؤال شقيقه قال نه حدثت مشادة كلامية بين شقيقه وعاملان بذات المخبز، لخلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على المتوفي باستخدام سكين، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

في الواقعة الثانية، تسببت خلافات الجيرة في إنهاء حياة شخص لجاره بإطلاق عيار ناري تجاهه لوجود خلافات بينهما حول لهو الأطفال.

كان مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مزارع بها عيار ناري بالجسم.

وبالفحص وبسؤال شقيق المتوفي اتهم عامل بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة حول الجيرة ولهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.