بسبب خلافات أسرية.. حبس أب قتل ابنته بالاشتراك مع شقيقها في الجيزة

تسببت الخلافات الأسرية في ارتكاب أب جريمة قتل ابنته بالاشتراك مع شقيقها في محافظة الجيزة، بعد الاعتداء عليها بسلاح أبيض وعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كان مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بمسكن والدها، وبها طعنات متفرقة في الجسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة “والد المجني عليها”، وشقيق المجني عليها -له معلومات جنائية-.

وأوضحت التحريات أن والدها اعتدى عليها بسلاح أبيض “سكين”، والثاني بعصا “شومة” فأوديا بحياتها.

وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.