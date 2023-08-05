بسبب خطر الحرائق.. هيونداي وكيا تستدعيان 91 ألف سيارة في أمريكا

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها أنهما ستستدعيان أكثر من 91 ألف سيارة تم إطلاقها مؤخرا في الولايات المتحدة بسبب مخاطر الحريق، وفقا لوكالة يونهاب.

قدمت هيونداي وكيا تقارير الاستدعاء إلى الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة.

ونصحت هيونداي وكيا العملاء بإيقاف المركبات المستهدفة بالخارج وبعيدا عن المباني حتى يتم إصلاح الجزء المعيب.

وقالت الشركتان في بيانات إلى الإدارة الوطنية للسلامة إن أجهزة التحكم الإلكترونية لمجموعة مضخة الزيت ربما قد تحتوي على مكونات كهربائية تالفة قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة التحكم في المضخة مع خطر نشوب حريق.

وتضم السيارات التي ستستدعيها هيونداي، “باليسايد” لعامي 2023 و2024، و”توسان”، و”سوناتا”، و”إلنترا”، و”كونا” لعام 2023″، و”سيلتوس” لعامي 2023 و2024.

وستستدعي كيا “سول” و”سبورتاج” لعام 2023.

وقالت الشركتان إن التجار سيفحصون ويستبدلون أجهزة التحكم الإلكترونية بمضخة الزيت مجانا، حسب الحاجة.